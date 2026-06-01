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Fermes en Fête – Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves, Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves, Ozon

Fermes en Fête – Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves, Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves, Ozon

Fermes en Fête – Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves, Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves, Ozon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Pépinières de Tournay - Des racines et des rêves

Adresse : Cami de Castera 65190 Ozon

Ville : 65190 Ozon

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Fermes en Fête – Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves 6 et 7 juin Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Pépinières de Tournay – Des racines et des rêves Cami de Castera 65190 Ozon Ozon 65190 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « pepinieresdetournay@gmail.com »}]
Découverte des pépinières. Échanges et conseils sur le thème du jardin dans sa globalité.

DR

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