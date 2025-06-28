Fertile Ground Festival co-creatife Le Moulin d’abondance Fougerolles-Saint-Valbert

Fougerolles-Saint-Valbert

Fertile Ground Festival co-creatife

Le Moulin d’abondance 510 Lieu-dit Le Château Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 220 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 17:00:00

fin : 2026-06-07 22:00:00

Date(s) :

2026-06-03

FERTILE GROUND 2026

4–7 juin | Le Moulin d’Abondance (France)

Nous ouvrons à nouveau nos portes !

FERTILE GROUND Festival du Moulin d’Abondance 2026 un rassemblement empreint de gratitude envers toutes les personnes, les idées et les énergies qui ont nourri ce lieu au fil des ans.

C’est notre célébration de la vie collective, de la créativité et de l’Abondance.

L’Abondance de ce que la nature nous offre lorsque nous prenons le temps d’écouter.

L’Abondance des êtres humains qui puisent leur force dans la diversité.

L’Abondance de créativité qui réside en chacun d’eux !

Pendant quatre jours, nous co-créons un écosystème vivant où cette créativité peut s’exprimer de mille façons.

Un tableau de co-création sera à votre disposition pour proposer votre activité, atelier, partage de connaissances, conférence, ou pour présenter votre musique sur la scène ouverte !

De jour comme de nuit, nous vous proposons

Un programme avec

– Concerts et DJs

– Cérémonies d’ouverture et de clôture

– Performances

– Spectacle de feu

– Visites guidées de notre propriété, où vous découvrirez l’histoire du lieu et la nôtre

Espaces pour laisser libre cours à vos envies et besoins

– Mouvement, flow art, jams et danse jusqu’au bout de la nuit

– Feu de camps

– Notre piscine naturel et notre plage au bord de la rivière pour se détendre entre amis ou en famille

– Espace de bien-être et de soins

– Eau de source

Restauration

– Déjeuners végétariens partagés en commun tous les jours

– Stand Cuisine d’Abondance

– Cuisine collaborative pour cuisiner ensemble

Bar à cacao ouvert toute la journée avec le collectif Anaconda.

Stand de fruits tropicaux.

Espace marché, artisanat, bodypainting et autres prestations.

Boutique solidaire apportez vos vieux objets et repartez avec de nouvelles idées.

Espace enfants animé par l’Association Les Gardiennes avec des activités co-créées.

Prix, système pay what you can :

4 Catégories de prix selon vos besoins et capacité

Solidaire 0-100e (contactez les orga)

Réduit 100-150e

Juste 150 220e

Supportife 220 300e…

Ce n’est pas un festival de spectateurs.

C’est un projet à construire ensemble.

Apportez vos instruments, votre art, vos enfants, votre curiosité, votre tendresse. Apportez votre présence.

Toutes les informations et billets :

Rendons ensemble nos terres fertiles ?

Nous avons hâte de célébrer avec vous.

#TerreFertile #FestivalDuMoulin #FestivalCommunautaire #Co-création #Abondance .

Le Moulin d’abondance 510 Lieu-dit Le Château Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté laroue@lemoulindabondance.com

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English : Fertile Ground Festival co-creatife

L’événement Fertile Ground Festival co-creatife Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD