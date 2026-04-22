Fest Noz du village de Kermorvan Place d’Armor Quiberon
Fest Noz du village de Kermorvan Place d’Armor Quiberon mercredi 22 juillet 2026.
Quiberon
Fest Noz du village de Kermorvan
Place d’Armor Kermorvan Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le retour du traditionnel Fest noz de l’association Kermorvan Atao dans le cadre idyllique de la place d’Armor dans le village de Kermorvan.
La soirée débutera à 19 h avec une initiation à la danse bretonne par le groupe Bugalé armor afin de mieux profiter du fest noz animé de 21h à minuit par les groupes Arvest et Kasteldonnen
Entrée payante 3€ par personne gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et les membres de l’association sur présentation de la carte d’adhérents.
Restauration sur place ( galettes crêpes) buvette. .
Place d’Armor Kermorvan Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 7 69 52 49 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fest Noz du village de Kermorvan
L’événement Fest Noz du village de Kermorvan Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Quiberon (Morbihan)
- Soirée Stand-Up La Villa Quiberon 25 avril 2026
- Fête du livre de Quiberon Rue Jules Ferry Quiberon 25 avril 2026
- Quiberon Circuit cyclo La boucle de Quiberon Quiberon Morbihan 1 mai 2026
- Quiberon De la côte sauvage au port de pêche Quiberon Morbihan 1 mai 2026
- Teignouse Cup Boulevard des Émigrés Quiberon 8 mai 2026