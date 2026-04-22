Fest Noz du village de Kermorvan Place d’Armor Quiberon

Quiberon

Fest Noz du village de Kermorvan

Place d’Armor Kermorvan Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le retour du traditionnel Fest noz de l’association Kermorvan Atao dans le cadre idyllique de la place d’Armor dans le village de Kermorvan.

La soirée débutera à 19 h avec une initiation à la danse bretonne par le groupe Bugalé armor afin de mieux profiter du fest noz animé de 21h à minuit par les groupes Arvest et Kasteldonnen

Entrée payante 3€ par personne gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et les membres de l’association sur présentation de la carte d’adhérents.

Restauration sur place ( galettes crêpes) buvette. .

Place d’Armor Kermorvan Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 7 69 52 49 47

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English : Fest Noz du village de Kermorvan

L’événement Fest Noz du village de Kermorvan Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon