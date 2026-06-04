Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fest-Noz Kenleur Tour Cléguérec

Fest-Noz Kenleur Tour Cléguérec jeudi 6 août 2026.

Adresse : Place Pobéguin

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif :

Cléguérec

Fest-Noz Kenleur Tour

Place Pobéguin Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Cet été, la scène mobile Kermaji de la Confédération Kenleur fera escale à Cléguérec pour une soirée festive, qui
débutera par une présentation du groupe enfant de DBK, et sera suivie par un fest-noz avec André/Chiapello, Thiémé/
Suignard et Brunet/Le Buhé/Léon.

Petite restauration sur place
En partenariat avec DBK   .

Place Pobéguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest-Noz Kenleur Tour Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Cléguérec (Morbihan)