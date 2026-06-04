Fest-Noz Kenleur Tour Cléguérec
Fest-Noz Kenleur Tour Cléguérec jeudi 6 août 2026.
Cléguérec
Fest-Noz Kenleur Tour
Place Pobéguin Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Cet été, la scène mobile Kermaji de la Confédération Kenleur fera escale à Cléguérec pour une soirée festive, qui
débutera par une présentation du groupe enfant de DBK, et sera suivie par un fest-noz avec André/Chiapello, Thiémé/
Suignard et Brunet/Le Buhé/Léon.
Petite restauration sur place
En partenariat avec DBK .
Place Pobéguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement Fest-Noz Kenleur Tour Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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