Informations pratiques

Cheverny

Festillésime 41 CabarettO à Cheverny

Place de l’Église Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Par la Compagnie La Sensible

Le temps se tend entre ces deux étrangers, ces clowns errants, ces personnages intemporels. Ils ne sont pas loin mais juste à côté de la vie réelle, dans cet espace imaginaire des poètes. Il y a lui, têtu comme un âne, et l’autre, fou comme un cheval sauvage. Ces deux vagabonds ne feront pas long feu. Ne sait-on jamais qui peut surgir ? Et, mine de rien, ils vont nous faire le show, un freak show de cirque égaré dans l’espace et dans le temps. .

Place de l’Église Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 97 78 mairie@cheverny.fr

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 CabarettO à Cheverny Cheverny a été mis à jour le 2026-08-18 par Conseil Départemental 41