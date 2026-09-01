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Festillésime 41 Le Cabaret du Poilu à Montrichard-Val-de-Cher Montrichard Val de Cher

samedi 26 septembre 2026 · Montrichard Val de Cher

Festillésime 41 Le Cabaret du Poilu à Montrichard-Val-de-Cher Montrichard Val de Cher

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
41400 Montrichard Val de Cher
Département
Loir-et-Cher
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Montrichard Val de Cher

Festillésime 41 Le Cabaret du Poilu à Montrichard-Val-de-Cher

Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.
Par la Compagnie Sans Lézard
Plongez dans le Cabaret du Poilu ! De l’insouciance de la Belle Époque à l’horreur des tranchées, ce spectacle retrace la Grande Guerre en chansons. Mêlant humour et émotion, il puise dans le répertoire du café-concert pour raconter le front et l’arrière, de Sarajevo à la victoire. À travers des destins singuliers et des refrains d’époque, vivez un hommage vibrant et musical qui fait revivre avec force la mémoire de 14-18. 12  .

Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 66 34  communication@montrichardvaldecher.fr

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Le Cabaret du Poilu à Montrichard-Val-de-Cher Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-08-18 par Conseil Départemental 41

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