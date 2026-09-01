Festillésime 41 Le Cabaret du Poilu à Montrichard-Val-de-Cher Montrichard Val de Cher
samedi 26 septembre 2026 · Montrichard Val de Cher
Informations pratiques
Montrichard Val de Cher
Festillésime 41 Le Cabaret du Poilu à Montrichard-Val-de-Cher
Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.
Par la Compagnie Sans Lézard
Plongez dans le Cabaret du Poilu ! De l’insouciance de la Belle Époque à l’horreur des tranchées, ce spectacle retrace la Grande Guerre en chansons. Mêlant humour et émotion, il puise dans le répertoire du café-concert pour raconter le front et l’arrière, de Sarajevo à la victoire. À travers des destins singuliers et des refrains d’époque, vivez un hommage vibrant et musical qui fait revivre avec force la mémoire de 14-18. 12 .
Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 66 34 communication@montrichardvaldecher.fr
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English :
Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.
L’événement Festillésime 41 Le Cabaret du Poilu à Montrichard-Val-de-Cher Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-08-18 par Conseil Départemental 41
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