Festi’Toul Kermesse franco-turque de Toul Toul
Festi’Toul Kermesse franco-turque de Toul Toul vendredi 8 mai 2026.
Toul
Festi’Toul Kermesse franco-turque de Toul
Place Henri Miller Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Lancée en 2014, la kermesse Festi’Toul s’est imposée comme un rendez-vous incontournable pour les habitants du Toulois et des communes alentour.
Pour sa 11e édition, l’événement ambitionne de créer un moment convivial et animé, rassemblant le plus grand nombre autour de jeux, d’animations et de dégustations sous le soleil printanier.
Ne manquez pas les nombreux lots à gagner et profitez pleinement du feu d’artifice !
Organisée par l’association culturelle franco-turque.Tout public
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Place Henri Miller Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 87 38 73 acft.toul@gmail.com
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English :
Launched in 2014, the Festi’Toul fair has established itself as a must-attend event for residents of the Toulois region and surrounding communes.
For its 11th edition, the event aims to create a convivial and lively moment, bringing together as many people as possible around games, entertainment and tastings under the spring sunshine.
Don’t miss the many prizes to be won, and make the most of the fireworks display!
Organized by the Franco-Turkish Cultural Association.
L’événement Festi’Toul Kermesse franco-turque de Toul Toul a été mis à jour le 2026-05-04 par MT TERRES TOULOISES
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