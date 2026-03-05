Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez JESSIE LEE & THE ALCHEMISTS Meslay-du-Maine

Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez JESSIE LEE & THE ALCHEMISTS

salle socioculturelle Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre du Festival Jazz de Meslay !

Samedi 16 mai 2026 20h30

Meslay-du-Maine salle socioculturelle

Plein tarif 16€ 16-26 ans 10€ -16 ans gratuit Pass sam./mar./sam. 52€

Legacy

Jessie Lee & The Alchemists est un groupe français de blues-rock moderne

Lauréat de 5 prix à l’International

Mississippi Blues Train Challenge 2018

Vainqueur du France Blues Challenge 2019

Top 3 au European Blues Challenge 2022

Prix Cognac Blues Passions 2024

French Blues Awards Voix de l’Année 2025

Après la sortie d’un premier album éponyme en 2018, puis d’un second opus intitulé Let It Shine en mai 2021 sur le label Dixiefrog Records, Jessie LEE & The Alchemists tourne sans relâche à travers l’Europe. Une tournée de plus de 130 dates en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Espagne, Roumanie, Suède et Norvège, ponctuée par une place dans le top 3 au European Blues Challenge 2022, une première partie de Jeff BECK à l’Olympia (Paris) en juillet 2022 et le Cognac Blues Passions Award en 2024.

Entre les tournées, le groupe a travaillé sur son 3e album Legacy, sorti le 4 juillet 2025 chez Binaural Production, tandis que Jessie LEE vient de recevoir le French Blues Awards Voix de l’Année 2025.

Comme si Beth HART rencontrait le Tedeschi Trucks Band — la comparaison est évidente —, Jessie LEE & The Alchemists propose une musique originale, puissante, généreuse, sincère, où la nostalgie des années 70 n’est que le moteur d’une créativité débridée.

L’album Legacy est un vibrant hommage aux racines musicales de Jessie LEE & The Alchemists. En mêlant blues, rock, soul, gospel et jazz, l’album s’appuie sur les fondations du groupe pour tracer une voie singulière dans le paysage blues-rock actuel. Porté par une énergie flamboyante et une profondeur émotionnelle rare, Legacy sonne comme un retour à l’essentiel — farouchement ancré dans le présent.

Les concerts à Meslay-du-Maine se dérouleront à la salle socioculturelle,

Les premières parties seront assurées par les ateliers jazz des écoles de musique de la région,

Une bourse aux disques aura lieu le jeudi 14 mai de 14h00 à 18h00 dans le parc de la mairie de Meslay-du-Maine,

Tous nos concerts sont gratuits pour notre public âgé de 0 à 16 ans révolus (apporter un justificatif d’âge),

Notre public âgé de 16 à 26 ans révolus ont un tarif réduit à 13€ pour chaque concert payant (mardi 27/05, vendredi 30/05 et samedi 31/05 apporter un justificatif d’âge),

PASS 3 concerts pour le samedi 09/05, mardi 12/05 et samedi 16/05 Tarif 52 € permet l’obtention d’un tarif spécial pour les séances cinéma

En lien avec l’Association Quest Handi si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’un accueil ou d’un dispositif particulier, merci de prendre contact avec nous pour anticiper et aménager au mieux votre venue à secretariat@festivaljazz-meslay.com .

salle socioculturelle Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire secretariat@festivaljazz-meslay.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Meslay Jazz Festival!

L’événement Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez JESSIE LEE & THE ALCHEMISTS Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-05 par SUD MAYENNE