Festival au Fil du Thouet Hamlet en 30 minutes Place du Château Thouars samedi 8 août 2026.

Thouars

Festival au Fil du Thouet Hamlet en 30 minutes

Place du Château Cour du Château Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Shakespeare revisité. Tout en préservant l’essence de la pièce, les quatre comédiens de la Cie Bruitquicourt s’accordent à merveille pour réinventer le théâtre dans le théâtre et faire surgir de ce drame une comédie hilare et déjantée.

Shakespeare revisité. Tout en préservant l’essence de la pièce, les quatre comédiens de la Cie Bruitquicourt s’accordent à merveille pour réinventer le théâtre dans le théâtre et faire surgir de ce drame une comédie hilare et déjantée.

La pièce est orchestrée par un bouffon diabolique dans laquelle trois comédiens se partagent l’esprit du personnage le plus tourmenté de l’œuvre Shakespearienne Hamlet. Trois facettes de cet être (ou ne pas être) qui jongle avec la folie et le théâtre pour venger la mort d’un père, assassiné par son propre frère, l’oncle d’Hamlet, lui-même remarié avec sa belle-sœur, la mère d’Hamlet.

Dans ce spectacle et ce sprint littéraire plein de trouvailles insolites, la compagnie Bruitquicourt s’amuse de l’œuvre monumentale de William Shakespeare avec un maître mot la dérision. .

Place du Château Cour du Château Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival au Fil du Thouet Hamlet en 30 minutes

Shakespeare Revisited. While preserving the essence of the play, the four members…from the Bruitquicourt Theater Company work together beautifully to reinvent theater-within-theater and transform this drama into a hilarious and off-the-wall comedy.

L’événement Festival au Fil du Thouet Hamlet en 30 minutes Thouars a été mis à jour le 2026-06-24 par Maison du Thouarsais