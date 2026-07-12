Informations pratiques

Limoges

Festival au Jardin 2026

153 Avenue des Casseaux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Les Concerts au jardin sont des soirées musicales en plein air, organisées dans un cadre familial, “comme à la maison”. Ces événements uniques offrent une scène aux artistes locaux et invitent la communauté des adhérents à partager des moments de convivialité et de découverte musicale. Pour sa première edition, découvrez le Festival au Jardin 2026 #Talents au féminin. Au programme

Vendredi 31 Juillet :

– 19h 1ère partie

– 20h Matilde sans H

– 21h30 The Hoppin’ Johns avec Emma Berings

Samedi 1er Aout :

– 19h 1ère partie

– 20h M’Rauz

– 21h30 Agathe

Réservation en lien. Buvette et restauration à disposition sur place. .

153 Avenue des Casseaux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 50 93 53

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English : Festival au Jardin 2026

L’événement Festival au Jardin 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole