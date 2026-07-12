Festival au Jardin 2026 Limoges
vendredi 31 juillet 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Festival au Jardin 2026
153 Avenue des Casseaux Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Les Concerts au jardin sont des soirées musicales en plein air, organisées dans un cadre familial, “comme à la maison”. Ces événements uniques offrent une scène aux artistes locaux et invitent la communauté des adhérents à partager des moments de convivialité et de découverte musicale. Pour sa première edition, découvrez le Festival au Jardin 2026 #Talents au féminin. Au programme
Vendredi 31 Juillet :
– 19h 1ère partie
– 20h Matilde sans H
– 21h30 The Hoppin’ Johns avec Emma Berings
Samedi 1er Aout :
– 19h 1ère partie
– 20h M’Rauz
– 21h30 Agathe
Réservation en lien. Buvette et restauration à disposition sur place. .
153 Avenue des Casseaux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 50 93 53
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English : Festival au Jardin 2026
L’événement Festival au Jardin 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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