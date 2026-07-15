Informations pratiques

Nancy

Festival Bien Chez Toit !

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 13:30:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Journée de sensibilisation Bien Chez Toit !

Bien dans son logement Économies Factures Porte-monnaie Réparation et bons plans Droits et devoirs du locataire Informations et animations Gratuit

Retrouvez

La conseillère de la MHDD pour découvrir les écogestes et astuces pour diminuer vos factures, faire des économies, réduire vos déchets et vous faciliter le quotidien.

Les agents du service des déchets ménagers avec leur animation sur le tri et la réduction des déchets.Tout public

0 .

Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 50 20 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bien Chez Toit! Awareness Day!

Comfort in Your Home Savings Bills Your Wallet Repairs and Tips Tenant Rights and Responsibilities Information and Activities Free

Come meet:

The MHDD advisor to learn about eco-friendly habits and tips to lower your bills, save money, reduce your waste, and make your daily life easier.

Household waste management staff with their workshop on waste sorting and reduction.

L’événement Festival Bien Chez Toit ! Nancy a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY