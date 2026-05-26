Festival Cahors Juin Jardins Du coeur, de l’amour et du cosmos repas spectacle Place des Républicains Espagnols Cahors

Cahors

Festival Cahors Juin Jardins Du coeur, de l’amour et du cosmos repas spectacle

Place des Républicains Espagnols 12 rue Daurade Cahors Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:30:00

fin : 2026-06-07 14:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre de la programmation de Cahors Juin Jardins, des artistes et commerçants ont décidé de s'unir et de proposer un évènement hors norme dans le thème du festival "faire vibrer le pouls de le Terre".

Il s'agit d'un repas spectacle "Manducare Pulsus", danse, cirque et musique par la Compagnie Apou

Dans le cadre de la programmation de Cahors Juin Jardins, des artistes et commerçants ont décidé de s'unir et de proposer un évènement hors norme dans le thème du festival "faire vibrer le pouls de le Terre".

Il s'agit d'un repas spectacle "Manducare Pulsus", danse, cirque et musique par la Compagnie Apou.

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Place des Républicains Espagnols 12 rue Daurade Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 88 04 60 00 contact@juin-jardins.fr

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English :

As part of the Cahors Juin Jardins program, artists and merchants have decided to join forces and offer an unusual event in keeping with the festival theme "faire vibrer le pouls de le Terre".

This is a meal and show: "Manducare Pulsus", dance, circus and music by Compagnie Apou

L’événement Festival Cahors Juin Jardins Du coeur, de l’amour et du cosmos repas spectacle Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot