Cahors

Festival Cahors Juin Jardins Ouverture des jardins privés, balade à vélo et ateliers

Allées Fénelon Cahors Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez assister à l'ouverture des jardins privés et découvrez les installations de cette édition 2026.

Venez assister à l'ouverture des jardins privés et découvrez les installations de cette édition 2026.

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Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 79 84 30 69 contact@juin-jardins.fr

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English :

Come to the opening of the private gardens and discover the installations of this 2026 edition.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins Ouverture des jardins privés, balade à vélo et ateliers Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot