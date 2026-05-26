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Festival Cahors Juin Jardins Ouverture des jardins privés et ateliers Cahors

Festival Cahors Juin Jardins Ouverture des jardins privés et ateliers Cahors

Festival Cahors Juin Jardins Ouverture des jardins privés et ateliers Cahors samedi 6 juin 2026.

Adresse : Allées Fénélon

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 25 25 Général

Cahors

Festival Cahors Juin Jardins Ouverture des jardins privés et ateliers

Allées Fénélon Cahors Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 13:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Venez assister à l'ouverture des jardins privés et découvrez les installations de cette édition 2026.

Venez assister à l'ouverture des jardins privés et découvrez les installations de cette édition 2026.

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Allées Fénélon Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 64 96 78 87  contact@juin-jardins.fr

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English :

Come to the opening of the private gardens and discover the installations of this 2026 edition.

L’événement Festival Cahors Juin Jardins Ouverture des jardins privés et ateliers Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot

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