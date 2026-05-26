Festival Cahors Juin Jardins table ronde: L’Eco Système de la création paroles aux artistes du festival . Cahors
Festival Cahors Juin Jardins table ronde: L’Eco Système de la création paroles aux artistes du festival . Cahors samedi 6 juin 2026.
Cahors
Festival Cahors Juin Jardins table ronde: L’Eco Système de la création paroles aux artistes du festival .
346 chemin de la Pouponnière Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les artistes sont invités à enrichir le débat autour de la thématique du festival
Les artistes sont invités à enrichir le débat autour de la thématique du festival. Animé par Radio FMR Toulouse.
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346 chemin de la Pouponnière Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr
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English :
Artists are invited to enrich the debate around the festival theme
L’événement Festival Cahors Juin Jardins table ronde: L’Eco Système de la création paroles aux artistes du festival . Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot
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