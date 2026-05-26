Cahors

Festival Cahors Juin Jardins table ronde: L’Eco Système de la création paroles aux artistes du festival .

346 chemin de la Pouponnière Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les artistes sont invités à enrichir le débat autour de la thématique du festival

Les artistes sont invités à enrichir le débat autour de la thématique du festival. Animé par Radio FMR Toulouse.

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346 chemin de la Pouponnière Cahors 46000 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

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English :

Artists are invited to enrich the debate around the festival theme

L’événement Festival Cahors Juin Jardins table ronde: L’Eco Système de la création paroles aux artistes du festival . Cahors a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot