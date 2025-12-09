Festival CDNA Espace Noriac Limoges
Festival CDNA Espace Noriac Limoges vendredi 13 mars 2026.
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-14
2026-03-13 2026-03-14
Deuxième édition du festival de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine (CDNA) à Limoges. Un évènement consacré à la découverte d’archives filmiques de la région collectées et valorisées par la CDNA. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@cinemathequenouvelleaquitaine.fr
L’événement Festival CDNA Limoges a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Limoges Métropole