Festival CDNA Espace Noriac Limoges

Festival CDNA

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

Deuxième édition du festival de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine (CDNA) à Limoges. Un évènement consacré à la découverte d’archives filmiques de la région collectées et valorisées par la CDNA. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@cinemathequenouvelleaquitaine.fr

