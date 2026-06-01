Festival Chahuts au Musée national des douanes : visite guidée et atelier d’écriture, Musée national des douanes, Bordeaux

Festival Chahuts au Musée national des douanes : visite guidée et atelier d’écriture Vendredi 5 juin, 15h30 Musée national des douanes Gironde

Gratuit sur réservation auprès de billetterie@chahuts.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Atelier d’écriture « Correspondance d’Outre-Tombe » / Vendredi 5 juin de 16h30 à 18h au Musée national des Douanes

Avez-vous des mots à adresser à vos ancêtres ? Venez rencontrer les agents (artistes) du service de correspondance d’Outre-Tombe, qui vous guideront dans la rédaction d’un message pour les vivants du temps passé. Une occasion poétique de questionner nos héritages individuels et sociétaux.

Ari Hamot (compagnie Ourdire) est artiste de l’espace public, scénographe et performeuse. Elle travaille actuellement sur une trilogie intitulée « Mange tes maux », inspirée de son histoire familiale intimement liée au commerce triangulaire.

Programme détaillé :

15h30 – 16h30 : Visite guidée de l’exposition temporaire « La douane aux frontières du large »

16h30 – 18h : Atelier d’écriture « Correspondance d’Outre-Tombe »

Dans le cadre du festival des arts de la parole et de l’espace public Chahuts (www.chahuts.net).

Gratuit sur réservation auprès de billetterie@chahuts.net.

Retrouvez aussi l’artiste pour une lecture en déambulation et une mise à l’eau des lettres dimanche 7 juin à 17h, départ place Saint-Michel (Gratuit sur réservation).

Musée national des douanes 1 Place de la Bourse Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « billetterie@chahuts.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 88 05 »}, {« type »: « link », « value »: « https://chahuts.net/#programmation »}] [{« link »: « https://chahuts.net/ »}, {« link »: « mailto:billetterie@chahuts.net »}]

Dans le cadre de sa programmation 2026, le Festival Chahuts, en collaboration avec le Musée national des douanes, propose un temps-fort mêlant visite guidée et atelier d’écriture. visite atelier

Noémie Matty