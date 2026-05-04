Règles Élémentaires fête ses 10 ans et vous invite à une journée pour apprendre, rire, faire bouger les lignes et changer les règles.

Changer les règles pour changer le monde !

Règles Élémentaires fête ses 10 ans… et ouvre une nouvelle ère.

Nouveau logo. Nouvelle identité. Nouveau cap.

Mais une même conviction, intacte depuis le premier jour :

Les règles ne doivent jamais être un obstacle à la dignité, à la santé et à l’égalité.

Depuis 10 ans, nous agissons pour que toutes les personnes qui ont, ont eu ou auront leurs règles puissent les vivre sans précarité, sans tabou, sans honte.

Le 23 mai, on voit les choses en grand.

Le point culminant de notre festival « Changer les règles pour changer le monde » se tiendra à La Bellevilloise

Une journée entière pour faire bouger les lignes, apprendre, créer, rire… et surtout être ensemble.

✨ Au programme :

‍♀️ 14h30 – Yoga (1h)

On commence en douceur avec un cours de yoga en partenariat avec @babayogaclub

Professeure de yoga vinyasa depuis 4 ans, Marie Derrien propose une approche douce, fonctionnelle et inclusive du yoga. Durant ce cours, elle guidera une pratique spécialement conçue pour soulager les douleurs liées aux règles, à travers des mouvements conscients, des postures adaptées et des exercices de respiration.

Limité à 15 places – tarif 5 euros (don pour notre association)

Inscription ici !

16h30 – Conférence

On va en apprendre plus sur les règles à travers l’art avec la géniale Ludivine Gaillard (@mieuxvautartquejamais)

️ 19h – Podcast live

La soirée débutera avec les géniales girls du podcast @4quartsdheure (@camille.lorente @alixmrtn @petrouchka_) qui enregistreront un épisode inédit en live !

21h – Stand-up

1h30 de show avec @taniadutel @audreybaldassare @elodie.arnould @camille.lorente @camillegiry

Toute la journée :

Un village créatif & associatif

Atelier broderie sur culotte menstruelle

Nail art

Un stand Règles Élémentaires avec du merch exclusif

Activités diverses et variées…

Entrée à prix libre

On est tellement fier·es de cette journée.

Et surtout… on a trop hâte de la vivre avec vous.

Une journée entière pour faire bouger les lignes autour du sujet des règles, apprendre, créer, rire… et surtout être ensemble.

Le samedi 23 mai 2026

de 14h00 à 23h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T14:00:00+02:00_2026-05-23T23:00:00+02:00

Belleviloise 19-21 rue boyer 75020 Paris



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