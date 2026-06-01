Festival Chauffe Marcel !, Urban Parc, Alès

Festival Chauffe Marcel ! 5 – 7 juin Urban Parc Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:59:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Vendredi 5 juin : Soirée arty

Triple vernissage itinérant dans la rue Marcel Paul ! Rendez vous à 19h pour découvir Vue de quartier, projet participatif initié par le collectif Les Noues mêlant photographie, collage et écriture. Ensuite, on vous emmène à la brasserie Céleste pour le verre de l’amitié et découvrir le graffeur 1sekte en pleine action créatrice ! Dernière étape à Urban parc pour l’expo collective des Z’artistes turbulents et le DJ set 100% féminin de Queen Regina

Samedi 6 juin : Journée agitée

La rue Marcel Paul est à nous !

A partir de 11h : initiation skate, roller et trottinnette et salon de podcasts par Tawa

14h/16h : Ateliers d’arts plastiques avec Les Noues

14h et 16h : Atelier beat making avec Sirop d’la rue. Inscriptions au 06 18 05 10 13

16h/18h : Street contest

18 h : Les B. girls, emmenées par All styles nous font l’honneur d’une démonstration de Breakdance.

19h30 : DJ set de SamFunkySide

21h30 : Concert de Las quadra

Dimanche 7 juin : Farniente et chine

A Urban parc, dès 11h, brunch, brocante, fripes et concert de Marie et Robert (guitare et violoncelle)

Urban Parc 17 rue Marcel Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 43 35 76 https://www.urbanparc.fr

Festival des cultures urbaines dans la rue Marcel Paul concert danse