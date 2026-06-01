Festival Chauffe Marcel !, Urban Parc, Alès
Festival Chauffe Marcel !, Urban Parc, Alès vendredi 5 juin 2026.
Festival Chauffe Marcel ! 5 – 7 juin Urban Parc Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-07T18:59:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Vendredi 5 juin : Soirée arty
Triple vernissage itinérant dans la rue Marcel Paul ! Rendez vous à 19h pour découvir Vue de quartier, projet participatif initié par le collectif Les Noues mêlant photographie, collage et écriture. Ensuite, on vous emmène à la brasserie Céleste pour le verre de l’amitié et découvrir le graffeur 1sekte en pleine action créatrice ! Dernière étape à Urban parc pour l’expo collective des Z’artistes turbulents et le DJ set 100% féminin de Queen Regina
Samedi 6 juin : Journée agitée
La rue Marcel Paul est à nous !
A partir de 11h : initiation skate, roller et trottinnette et salon de podcasts par Tawa
14h/16h : Ateliers d’arts plastiques avec Les Noues
14h et 16h : Atelier beat making avec Sirop d’la rue. Inscriptions au 06 18 05 10 13
16h/18h : Street contest
18 h : Les B. girls, emmenées par All styles nous font l’honneur d’une démonstration de Breakdance.
19h30 : DJ set de SamFunkySide
21h30 : Concert de Las quadra
Dimanche 7 juin : Farniente et chine
A Urban parc, dès 11h, brunch, brocante, fripes et concert de Marie et Robert (guitare et violoncelle)
Urban Parc 17 rue Marcel Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 43 35 76 https://www.urbanparc.fr
Festival des cultures urbaines dans la rue Marcel Paul concert danse
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