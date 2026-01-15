Festival Ciel en Fête Le Chambon-sur-Lignon
Festival Ciel en Fête Le Chambon-sur-Lignon mardi 11 août 2026.
Festival Ciel en Fête
Parc International Cévenol Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Festival familial ouvert à tous musique, rencontres, ressourcement et espérance à partager. Tout le programme www.cielenfete.org
.
Parc International Cévenol Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 56 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family festival open to all: music, encounters, rejuvenation and hope to share. Full program: www.cielenfete.org
L’événement Festival Ciel en Fête Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon