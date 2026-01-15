Festival Ciel en Fête Le Chambon-sur-Lignon

Festival Ciel en Fête

Parc International Cévenol Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Festival familial ouvert à tous musique, rencontres, ressourcement et espérance à partager. Tout le programme www.cielenfete.org

Parc International Cévenol Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 56 21

English :

Family festival open to all: music, encounters, rejuvenation and hope to share. Full program: www.cielenfete.org

