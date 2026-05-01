Festival Cine Donne Col de Fogata L’Île-Rousse
Festival Cine Donne Col de Fogata L’Île-Rousse mardi 12 mai 2026.
L’Île-Rousse
Festival Cine Donne
Col de Fogata Cinéma Le Fogata L’Île-Rousse Haute-Corse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Le festival féminin Cine Donne revient à Bastia du 4 au 12 mai 2026 et s’étend à d’autres régions de l’île, dont L’Isula. Pour la soirée de clôture, retrouvez la projection du film Qui brille au combat de Joséphine Japy, suivie d’une table ronde.
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Col de Fogata Cinéma Le Fogata L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 80 31 52 11 cinedonne@agglo-bastia.corsica
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English :
The Cine Donne women’s festival returns to Bastia from May 4 to 12, 2026, and extends to other regions of the island, including L’Isula. The closing evening features a screening of Joséphine Japy’s film Qui brille au combat , followed by a round-table discussion.
L’événement Festival Cine Donne L’Île-Rousse a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne
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