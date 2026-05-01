Festival Cine Donne Col de Fogata L’Île-Rousse

L’Île-Rousse

Festival Cine Donne

Col de Fogata Cinéma Le Fogata L’Île-Rousse Haute-Corse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Le festival féminin Cine Donne revient à Bastia du 4 au 12 mai 2026 et s’étend à d’autres régions de l’île, dont L’Isula. Pour la soirée de clôture, retrouvez la projection du film Qui brille au combat de Joséphine Japy, suivie d’une table ronde.

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Col de Fogata Cinéma Le Fogata L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 6 80 31 52 11 cinedonne@agglo-bastia.corsica

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English :

The Cine Donne women’s festival returns to Bastia from May 4 to 12, 2026, and extends to other regions of the island, including L’Isula. The closing evening features a screening of Joséphine Japy’s film Qui brille au combat , followed by a round-table discussion.

L’événement Festival Cine Donne L’Île-Rousse a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne