Sensibilisation à la mobilité active au collège, L’Ile-Rousse, L’Île-Rousse

Sensibilisation à la mobilité active au collège Vendredi 22 mai, 08h00 L’Ile-Rousse Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

La Communauté de communes organise une journée de sensibilisation à la mobilité active au collège pour les élèves de 6ème. Cette journée sera organisée autour de 4 ateliers encadrés par des intervenants qualifiés + 1 atelier de conclusion générale :

1. Atelier « sécurité routière vélo et trottinette électrique/EPDM » – animé par l’association « Un Vélo, Une Vie » et la Gendarmerie d’Ile-Rousse.

2. Atelier « réparation et entretien de son vélo » – animé par l’atelier Recyclerie de l’association « Un Vélo, Une Vie ».

3. Atelier « sensibilisation à l’environnement lors des sorties vélos » – animé par M. Montecattini – guide « éducation à l’environnement et au développement du durable » de la Collectivité de Corse.

4. Atelier « sensibilisation énergies et climats » – animé par une intervenante de l’association « Avenir Climatique » (association agréée Education Nationale).

5. Conclusion de la journée avec l’atelier « sensibilisation à la Fresque de la renaissance » – animé par l’intervenante de l’association « Avenir Climatique ».

L’Ile-Rousse Collège Pascal Paoli L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse

4 ateliers de sensibilisation auprès des élèves de 6ème sur les enjeux de sécurité, d’environnement, d’énergie et de climat autour de la mobilité active.