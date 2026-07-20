Festival Ciné-Voisin.es : Monsieur Aznavour entre en scène au Square Léon Frapié ! Square Léon Frapié PARIS
samedi 25 juillet 2026 · Square Léon Frapié · PARIS
Informations pratiques
Chaque soirée se déroule en 2 temps
- À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
- À 21 h 30 : Projection de MONSIEUR AZNAVOUR
MONSIEUR AZNAVOUR retrace l’ascension d’un fils d’immigrés arméniens qui a su imposer sa voix et son style contre tous les pronostics. À travers son parcours se dessine aussi celui d’une France façonnée par les apports successifs des générations venues d’ailleurs.
Le samedi 25 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T20:00:00+02:00_2026-07-25T23:30:00+02:00
Square Léon Frapié 7bis rue Noisy-Le-Sec 75020 PARIS
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr
Afficher la carte du lieu Square Léon Frapié et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Summer School du CAP – Créez votre asso pendant les vacances ! Carrefour des Associations Parisiennes Paris 20 juillet 2026
- visite guidée du cimetière Saint Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris 20 juillet 2026
- Stage de dessin / peinture : l’anatomie humaine avec modèle vivant Atelier Sedaine Paris 20 juillet 2026
- Hip-hop 3-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 20 juillet 2026
- Pique-nique en famille à la Villette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 20 juillet 2026