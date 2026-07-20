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Festival Ciné-Voisin.es : Monsieur Aznavour entre en scène au Square Léon Frapié ! Square Léon Frapié PARIS

samedi 25 juillet 2026 · Square Léon Frapié · PARIS

Festival Ciné-Voisin.es : Monsieur Aznavour entre en scène au Square Léon Frapié ! Square Léon Frapié PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Square Léon Frapié
Adresse
7bis rue Noisy-Le-Sec
Ville
75020 PARIS
Département
Paris

Chaque soirée se déroule en 2 temps

  • À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
  • À 21 h 30 : Projection de MONSIEUR AZNAVOUR

MONSIEUR AZNAVOUR retrace l’ascension d’un fils d’immigrés arméniens qui a su imposer sa voix et son style contre tous les pronostics. À travers son parcours se dessine aussi celui d’une France façonnée par les apports successifs des générations venues d’ailleurs.
Le samedi 25 juillet 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T20:00:00+02:00_2026-07-25T23:30:00+02:00

Square Léon Frapié 7bis rue Noisy-Le-Sec  75020 PARIS
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr


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