Festival Cinéma et Justice : Deux Procureurs, Star, Strasbourg

Festival Cinéma et Justice : Deux Procureurs Vendredi 6 mars, 19h30 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T21:48:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T21:48:00+01:00

Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev.

Il se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d’agents de la police secrète, la NKVD. Bolchévique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice le conduira jusqu’au bureau du procureur-général à Moscou.

A l’heure des grandes purges staliniennes, c’est la plongée d’un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000

