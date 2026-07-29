Festival Circa Smooth as fiasco Salle du mouzon Auch

Informations pratiques

Auch

Festival Circa Smooth as fiasco

Salle du mouzon Rue du Général de Gaulle Auch Gers

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-18 19:45:00

Date(s) :

2026-10-17

Venez vivre ce 39e festival du cirque actuel !

En salle, sous chapiteau ou dans l’espace public, une vingtaine de spectacles vous attendent, mettant à l’honneur compagnies, artistes et écoles de cirque français.es ou internationaux.ales !

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Salle du mouzon Rue du Général de Gaulle Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr

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English :

Come experience this 39th contemporary circus festival!

Whether in theaters, under the big top, or in public spaces, around twenty shows await you, showcasing French and international circus companies, artists, and schools!

L’événement Festival Circa Smooth as fiasco Auch a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne