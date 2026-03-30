Festival Contre-Temps

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-16

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-16

Ce festival de musique électro-groove rassemble chaque année depuis 2004 des milliers de fans autour d’une programmation exigeante associant la scène locale et les plus grands noms du genre. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est hello@contre-temps.net

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English :

L’événement Festival Contre-Temps Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-27 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg