Festival Contre-Temps Strasbourg
Festival Contre-Temps Strasbourg mardi 16 juin 2026.
Festival Contre-Temps
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-16
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-16
Ce festival de musique électro-groove rassemble chaque année depuis 2004 des milliers de fans autour d’une programmation exigeante associant la scène locale et les plus grands noms du genre. .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est hello@contre-temps.net
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English :
L’événement Festival Contre-Temps Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-27 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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