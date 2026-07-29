Informations pratiques

Bourges

Festival Country Bourges

28 Rue Gambon Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Une escapade musicale aux couleurs de l’Ouest américain au cœur de Bourges !

Le Festival Country de Bourges revient pour une deuxième édition rythmée par quatre concerts. Lilly West, Bullriders Country Rock, Texas Sidestep et Mimuzik feront voyager le public entre sonorités country et énergie rock. Danse, workshops et animations compléteront ce rendez-vous chaleureux consacré à la culture américaine. .

28 Rue Gambon Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 64 46 30 festivalcountrybourges@gmail.com

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English :

A musical getaway with the flavors of the American West right in the heart of Bourges!

L’événement Festival Country Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT BOURGES