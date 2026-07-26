Festival création Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Informations pratiques

Vendredi 4 décembre

Avant-festival

14h, Salle Gabriel Fauré

Atelier contemporain de Corinne Schneider

Conférence sur la médiation de la musique contemporaine

Par Aurélie Bouchard et les élèves des classes instrumentales, de composition et de musique de chambre

10h et 15h30, salle Lily Laskine (101)

Portes ouvertes de l’Ensemble CRRéation de la classe de Pierre Bibault et de la Fabriq’création de la classe de Maël Bailly

17h30, Salle Gabriel Fauré

Audition des ensembles création

Avec la participation de l’Orchestre à vent

Classes de Davy Basquin, Pierre Bibault, Maël Bailly et Karl Naegelen

Samedi 5 décembre, 14h et 15h45

Auditorium Marcel Landowski

Présentation de l’acousmonium et stage public d’interprétation acousmatique

Jonathan Prager, présentation

Élèves en composition électroacoustique et création sonore de la classe de Paul Ramage et Jonathan Prager

Lundi 7 décembre 18h30

Auditorium Marcel Landowski

Concert des classes de composition de Karl Naegelen et composition électroacoustique de Paul Ramage et Jonathan Prager

Concert carte Blanche à Motus et Son-ré

Mardi 8 décembre, 19h30

Auditorium Marcel Landowski

Concert des classes de composition de Karl Naegelen et composition électroacoustique de Paul Ramage et Jonathan Prager

Concert carte blanche à 2e2m

Musiciens de l’Ensemble 2e2m

Élèves des classes instrumentales et de composition des classes de Karl Naegelen, Maël Bailly, Paul Ramage et Jonathan Prager

Léo Margue, direction

Premier festival du Pôle création avec la participation de l’ensemble 2e2m

Le lundi 07 décembre 2026

de 18h30 à 20h00

Le samedi 05 décembre 2026

de 15h45 à 16h30

Le samedi 05 décembre 2026

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 04 décembre 2026

de 17h30 à 19h00

Le vendredi 04 décembre 2026

de 15h30 à 17h00

Le mardi 08 septembre 2026

de 19h30 à 21h30

Le vendredi 04 décembre 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 04 décembre 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T22:30:00+02:00

fin : 2026-12-07T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-08T19:30:00+02:00_2026-09-08T21:30:00+02:00;2026-12-04T10:00:00+02:00_2026-12-04T13:00:00+02:00;2026-12-04T14:00:00+02:00_2026-12-04T17:00:00+02:00;2026-12-04T15:30:00+02:00_2026-12-04T17:00:00+02:00;2026-12-04T17:30:00+02:00_2026-12-04T19:00:00+02:00;2026-12-05T14:00:00+02:00_2026-12-05T15:00:00+02:00;2026-12-05T15:45:00+02:00_2026-12-05T16:30:00+02:00;2026-12-07T18:30:00+02:00_2026-12-07T20:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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