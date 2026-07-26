Festival création Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
mardi 8 septembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris
Informations pratiques
Vendredi 4 décembre
Avant-festival
14h, Salle Gabriel Fauré
Atelier contemporain de Corinne Schneider
Conférence sur la médiation de la musique contemporaine
Par Aurélie Bouchard et les élèves des classes instrumentales, de composition et de musique de chambre
10h et 15h30, salle Lily Laskine (101)
Portes ouvertes de l’Ensemble CRRéation de la classe de Pierre Bibault et de la Fabriq’création de la classe de Maël Bailly
17h30, Salle Gabriel Fauré
Audition des ensembles création
Avec la participation de l’Orchestre à vent
Classes de Davy Basquin, Pierre Bibault, Maël Bailly et Karl Naegelen
Samedi 5 décembre, 14h et 15h45
Auditorium Marcel Landowski
Présentation de l’acousmonium et stage public d’interprétation acousmatique
Jonathan Prager, présentation
Élèves en composition électroacoustique et création sonore de la classe de Paul Ramage et Jonathan Prager
Lundi 7 décembre 18h30
Auditorium Marcel Landowski
Concert des classes de composition de Karl Naegelen et composition électroacoustique de Paul Ramage et Jonathan Prager
Concert carte Blanche à Motus et Son-ré
Mardi 8 décembre, 19h30
Auditorium Marcel Landowski
Concert des classes de composition de Karl Naegelen et composition électroacoustique de Paul Ramage et Jonathan Prager
Concert carte blanche à 2e2m
Musiciens de l’Ensemble 2e2m
Élèves des classes instrumentales et de composition des classes de Karl Naegelen, Maël Bailly, Paul Ramage et Jonathan Prager
Léo Margue, direction
Premier festival du Pôle création avec la participation de l’ensemble 2e2m
Le lundi 07 décembre 2026
de 18h30 à 20h00
Le samedi 05 décembre 2026
de 15h45 à 16h30
Le samedi 05 décembre 2026
de 14h00 à 15h00
Le vendredi 04 décembre 2026
de 17h30 à 19h00
Le vendredi 04 décembre 2026
de 15h30 à 17h00
Le mardi 08 septembre 2026
de 19h30 à 21h30
Le vendredi 04 décembre 2026
de 10h00 à 13h00
Le vendredi 04 décembre 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T22:30:00+02:00
fin : 2026-12-07T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-08T19:30:00+02:00_2026-09-08T21:30:00+02:00;2026-12-04T10:00:00+02:00_2026-12-04T13:00:00+02:00;2026-12-04T14:00:00+02:00_2026-12-04T17:00:00+02:00;2026-12-04T15:30:00+02:00_2026-12-04T17:00:00+02:00;2026-12-04T17:30:00+02:00_2026-12-04T19:00:00+02:00;2026-12-05T14:00:00+02:00_2026-12-05T15:00:00+02:00;2026-12-05T15:45:00+02:00_2026-12-05T16:30:00+02:00;2026-12-07T18:30:00+02:00_2026-12-07T20:00:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris
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