Festival Culturissimo Philippe Besson à Vendôme Vendôme
Festival Culturissimo Philippe Besson à Vendôme Vendôme jeudi 25 juin 2026.
Vendôme
Festival Culturissimo Philippe Besson à Vendôme
8 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Cet événement gratuit est en effet porté par les Espaces Culturels E.Leclerc, dont le festival Culturissimo s’affirme comme un rendez-vous culturel majeur, proposant partout en France des rencontres avec des artistes de renom.
Festival Culturissimo Philippe Besson à Vendôme. Dans le cadre de la 13e édition du Festival Culturissimo, le Minotaure accueillera, l’écrivain Philippe Besson pour une rencontre-lecture autour de son ouvrage Une pension en Italie . C’est avec une plume sensible et profondément empathique que Philippe Besson viendra partager ce texte solaire et intime, explorant les secrets d’un été en Toscane qui va faire voler un couple en éclats. .
8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 1 53 34 65 84 felicite.detournemire@faitsetgestes.com
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English :
This free event is supported by Espaces Culturels E.Leclerc, whose Culturissimo festival has established itself as a major cultural event, offering encounters with renowned artists throughout France.
L’événement Festival Culturissimo Philippe Besson à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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