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AGENDA · Langeac

Festival de Bandas Langeac Langeac

samedi 15 août 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Langeac
Adresse
Centre-ville
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Festival de Bandas

Langeac Centre-ville Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Festival de Bandas dans le Centre-ville de Langeac. De 10h à 17h.
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Langeac Centre-ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   contact@agl-musique-langeac.fr

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English :

Band Festival in Downtown Langeac. From 10 a.m. to 5 p.m.

L’événement Festival de Bandas Langeac a été mis à jour le 2026-07-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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