Festival de Bandas Langeac Langeac

Informations pratiques

Langeac

Festival de Bandas

Langeac Centre-ville Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Festival de Bandas dans le Centre-ville de Langeac. De 10h à 17h.

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Langeac Centre-ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@agl-musique-langeac.fr

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English :

Band Festival in Downtown Langeac. From 10 a.m. to 5 p.m.

L’événement Festival de Bandas Langeac a été mis à jour le 2026-07-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier