AGENDA · Langeac
Festival de Bandas Langeac Langeac
samedi 15 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Festival de Bandas
Langeac Centre-ville Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Festival de Bandas dans le Centre-ville de Langeac. De 10h à 17h.
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Langeac Centre-ville Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@agl-musique-langeac.fr
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English :
Band Festival in Downtown Langeac. From 10 a.m. to 5 p.m.
L’événement Festival de Bandas Langeac a été mis à jour le 2026-07-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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