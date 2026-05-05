Montcuq-en-Quercy-Blanc

Festival de chorales à Montcuq

Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14

Festival de chorales organisé par l'Ensemble vocal Viva Voce de Montcuq sous la direction de Jean-Rodrigues chef de choeur.

Ces rencontres musicales permettent de faire connaître une riche variété de styles: chants occitans, jazz, blues, soul, chants de la renaissance, chants populaires

Festival de chorales organisé par l'Ensemble vocal Viva Voce de Montcuq sous la direction de Jean-Rodrigues chef de choeur.

Ces rencontres musicales permettent de faire connaître une riche variété de styles: chants occitans, jazz, blues, soul, chants de la renaissance, chants populaires. Elles donnent aussi au public l’occasion d’apprécier diverses possibilités du chant choral dans une ambiance détendue.

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Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 71 26 12 44 m.bourgeade@orange.fr

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English :

Choir festival organized by the Ensemble vocal Viva Voce de Montcuq under the direction of Jean-Rodrigues, choirmaster.

These musical encounters showcase a rich variety of styles: Occitan songs, jazz, blues, soul, renaissance songs, folk songs, and more

L’événement Festival de chorales à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-01 par OT CVL Castelnau-Montratier