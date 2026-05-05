Festival de chorales à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival de chorales à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc mercredi 13 mai 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival de chorales à Montcuq
Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-14
Festival de chorales organisé par l'Ensemble vocal Viva Voce de Montcuq sous la direction de Jean-Rodrigues chef de choeur.
Ces rencontres musicales permettent de faire connaître une riche variété de styles: chants occitans, jazz, blues, soul, chants de la renaissance, chants populaires
Festival de chorales organisé par l'Ensemble vocal Viva Voce de Montcuq sous la direction de Jean-Rodrigues chef de choeur.
Ces rencontres musicales permettent de faire connaître une riche variété de styles: chants occitans, jazz, blues, soul, chants de la renaissance, chants populaires. Elles donnent aussi au public l’occasion d’apprécier diverses possibilités du chant choral dans une ambiance détendue.
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Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 71 26 12 44 m.bourgeade@orange.fr
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English :
Choir festival organized by the Ensemble vocal Viva Voce de Montcuq under the direction of Jean-Rodrigues, choirmaster.
These musical encounters showcase a rich variety of styles: Occitan songs, jazz, blues, soul, renaissance songs, folk songs, and more
L’événement Festival de chorales à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-01 par OT CVL Castelnau-Montratier
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