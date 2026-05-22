Festival de cirque gratuit – La rue fait son cirque Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
Festival de cirque gratuit – La rue fait son cirque Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris samedi 27 juin 2026.
C’est le retour du festival La rue fait son cirque sur les terrains d’éducation physique et sportive du
quartier Saint Blaise. Une édition à ne pas manquer !
Programmation :
MATIN :
10h15 – 11h15 : Atelier cirque parents/enfants 3-5
ans
GRATUIT – Réservation obligatoire via
cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr en précisant le nom de l’atelier et le nombre de
personnes (1 parent et 1 enfant par réservation)
11h15 – 12h45 : Atelier cirque enfants 6-10 ans
GRATUIT – Réservation obligatoire via
cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr en précisant le nom de l’atelier et le nombre de
personnes
11h15 – 12h45 : Atelier diabolo en famille dès 6 ans
GRATUIT – Réservation obligatoire via
cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr en précisant le nom de l’atelier et le nombre de
personnes
11h15 – 12h45 : Atelier danse verticale adultes et
ados dès 16 ans
GRATUIT – Réservation obligatoire via
cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr en précisant le nom de l’atelier et le nombre de
personnes
APRÈS-MIDI :
15h00-15h15 : Side by side (part. 1) – Duo de porté interprété par
le cirque Oxymore
15h15-15h45 : Ça va l’faire ! – Duo de clowns 2.0 interprété par Diego et Joanes
15h45-16h00 : Side by side (part. 2)
16h00-16h35 : Banan’O’Rama – Spectacle de rue
participatif interprété par Pierrick St Pierre
16h35-17h10 : T.O (et Bruno) – Mât oscillant à 9m de
hauteur interprété par la Compagnie Sauf cas particulier
17h10-17h20 : La danse du Zangbéto- La danse du gardien de
notre festival par le Collectif Georges Lakhdar
17h20-17h45 : Ok… ? – Duo de cadre aérien en
improvisation interprété par Lili et Zéphyr
17h45-17h55 : La danse du Zangbéto
17h55-18h35 : Le Cas Rapace – Diabolo, slackline et rap interprété par Nico Pires
18h35-18h50 : Side by side (part.3)
18h50-19h20 : Damoclès – Spectacle participatif interprété par le
Cirque inextrémiste
19h20-19h50 : Interagissez avec la structure de
Damoclès !
Il y aura aussi un bar à popcorn et sirops ouvert tout
l’après-midi jusqu’à 19h.
Nous avons hâte de vous accueillir !
Initiations et spectacles gratuits, une journée 100% cirque avec des numéros à couper le souffle !
Le samedi 27 juin 2026
de 10h00 à 20h00
gratuit
Pour les ateliers du matin, réservation indispensable par e-mail à cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
https://cpa-wangari.ifac.asso.fr/2026/05/18/festival-de-cirque-gratuit-la-rue-fait-son-cirque/ +33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Wangari Maathai et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FORUM DES MÉTIERS DE LA TERRE ET DU GOÛT #8 Ferme de Paris Paris 22 mai 2026
- Festival Nouvelles voix 2026 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 22 mai 2026
- Expo / Cieux nouveaux, Terre nouvelle M128 – Missions Etrangères de Paris Paris 22 mai 2026
- K-plus festival – Plongez au coeur de la Corée Université Paris Cité Paris 22 mai 2026
- Conférence – Korea Cantina : quand la cuisine coréenne devient le miroir d’une culture Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 22 mai 2026