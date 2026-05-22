Festival de cirque gratuit – La rue fait son cirque Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

C’est le retour du festival La rue fait son cirque sur les terrains d’éducation physique et sportive du

quartier Saint Blaise. Une édition à ne pas manquer !

Programmation :

MATIN :

10h15 – 11h15 : Atelier cirque parents/enfants 3-5

ans

GRATUIT – Réservation obligatoire via

cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr en précisant le nom de l’atelier et le nombre de

personnes (1 parent et 1 enfant par réservation)

11h15 – 12h45 : Atelier cirque enfants 6-10 ans

GRATUIT – Réservation obligatoire via

cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr en précisant le nom de l’atelier et le nombre de

personnes

11h15 – 12h45 : Atelier diabolo en famille dès 6 ans

GRATUIT – Réservation obligatoire via

cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr en précisant le nom de l’atelier et le nombre de

personnes

11h15 – 12h45 : Atelier danse verticale adultes et

ados dès 16 ans

GRATUIT – Réservation obligatoire via

cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr en précisant le nom de l’atelier et le nombre de

personnes

APRÈS-MIDI :

15h00-15h15 : Side by side (part. 1) – Duo de porté interprété par

le cirque Oxymore

15h15-15h45 : Ça va l’faire ! – Duo de clowns 2.0 interprété par Diego et Joanes

15h45-16h00 : Side by side (part. 2)

16h00-16h35 : Banan’O’Rama – Spectacle de rue

participatif interprété par Pierrick St Pierre

16h35-17h10 : T.O (et Bruno) – Mât oscillant à 9m de

hauteur interprété par la Compagnie Sauf cas particulier

17h10-17h20 : La danse du Zangbéto- La danse du gardien de

notre festival par le Collectif Georges Lakhdar

17h20-17h45 : Ok… ? – Duo de cadre aérien en

improvisation interprété par Lili et Zéphyr

17h45-17h55 : La danse du Zangbéto

17h55-18h35 : Le Cas Rapace – Diabolo, slackline et rap interprété par Nico Pires

18h35-18h50 : Side by side (part.3)

18h50-19h20 : Damoclès – Spectacle participatif interprété par le

Cirque inextrémiste

19h20-19h50 : Interagissez avec la structure de

Damoclès !

Il y aura aussi un bar à popcorn et sirops ouvert tout

l’après-midi jusqu’à 19h.

Nous avons hâte de vous accueillir !

Initiations et spectacles gratuits, une journée 100% cirque avec des numéros à couper le souffle !

Le samedi 27 juin 2026

de 10h00 à 20h00

gratuit

Pour les ateliers du matin, réservation indispensable par e-mail à cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

https://cpa-wangari.ifac.asso.fr/2026/05/18/festival-de-cirque-gratuit-la-rue-fait-son-cirque/ +33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



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