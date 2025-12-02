Festival de Froville Buxtehude Jesu membra nosti Prieuré de Froville Froville

Festival de Froville Buxtehude Jesu membra nosti

Dans l’Europe centrale du XVII¿ siècle, encore marquée par les blessures de la guerre de Trente Ans, la ferveur piétiste nourrissait un profond élan spirituel. C’est dans ce climat, où la foi cherchait à s’exprimer dans l’intimité et la contemplation, que Dieterich Buxtehude composa Jesu membra nostri. Datée de 1680, probablement écrite pour la cour suédoise, cette œuvre se dresse comme un sommet de son art vocal, et l’un des témoignages les plus saisissants du mysticisme musical baroque. Les sept cantates qui la composent forment un parcours de méditation chacune évoque une partie du corps du Christ en croix.Tout public

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 47 00 11 82 contact@festivaldefroville.com

In seventeenth-century central Europe, still scarred by the wounds of the Thirty Years’ War, pietistic fervor fueled a profound spiritual impulse. It was in this climate, where faith sought expression in intimacy and contemplation, that Dieterich Buxtehude composed Jesu membra nostri. Dated 1680, and probably written for the Swedish court, this work stands as a summit of his vocal art, and one of the most striking testimonies to Baroque musical mysticism. The seven cantatas form a meditative journey, each evoking a part of the body of Christ on the cross.

