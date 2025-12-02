Festival de Froville Vivaldi quatre saisons participatives Prieuré de Froville Froville

Festival de Froville Vivaldi quatre saisons participatives

Prieuré de Froville 17 Rue principale Froville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Destiné à un public familial, ce concert sera une expérience inédite et unique. La musique narrative des Quatre Saisons sera augmentée par la participation du public qui permettra une création en symbiose entre la salle et la scène. Autour de David Joignaux, fidèle percussionniste du Concert de la Loge depuis des années, le public sera invité à accompagner les musiciens pour imiter les sons de la nature avec des objets du quotidien ou de petites percussions. Coups de tonnerre venus du second balcon, chants d’oiseaux dans la corbeille ou instruments à vents disséminés un peu partout l’expérience sonore sera totale et immersive ! Dès 5 ans. Une coproduction Théâtre des Champs-Élysées Le Concert de la LogeTout public

Prieuré de Froville 17 Rue principale Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 47 00 11 82 contact@festivaldefroville.com

English :

Aimed at a family audience, this concert will be a unique and original experience. The narrative music of the Four Seasons will be enhanced by audience participation, creating a symbiotic relationship between hall and stage. Around David Joignaux, loyal percussionist with the Concert de la Loge for many years, the audience will be invited to accompany the musicians as they imitate the sounds of nature using everyday objects or small percussion instruments. Thunderclaps from the second balcony, birdsong in the basket or wind instruments scattered everywhere: the sound experience will be total and immersive! Ages 5 and up. A Théâtre des Champs-Élysées Le Concert de la Loge coproduction

