Festival de Froville Furioso Prieuré de Froville Froville

Festival de Froville Furioso

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Explorer la folie, la passion, l’excès c’est le voyage que nous proposent le contre-ténor Xavier Sabata et Le Concert de l’Hostel Dieu, sous la direction de Franck-Emmanuel Comte. Avec Furioso, nouveau programme et nouveau disque, l’ensemble embarque pour une prestigieuse tournée européenne qui fera escale à Froville, après être passée par La Monnaie de Bruxelles, le Palau de la Música de Barcelone ou encore l’église de la Sainte-Trinité de Lyon. Xavier Sabata y explore le mythe d’Orlando, ce chevalier emporté par la déraison amoureuse, à travers les visions multiples de compositeurs contemporains de Haendel et Vivaldi. Programme haut en couleur, intensément théâtral, Furioso met en lumière la puissance expressive et la virtuosité du chanteur catalan, capable d’allier la douceur du velours à la fougue des tempêtes intérieures. Amateurs de frissons et de grandes émotions, préparez-vous à perdre la raison !Tout public

.

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 47 00 11 82 contact@festivaldefroville.com

English :

Exploring madness, passion and excess: this is the journey offered by countertenor Xavier Sabata and Le Concert de l?Hostel Dieu, conducted by Franck-Emmanuel Comte. With Furioso, a new program and a new recording, the ensemble embarks on a prestigious European tour, stopping off at Froville after stops at La Monnaie in Brussels, the Palau de la Música in Barcelona and the Eglise de la Sainte-Trinité in Lyon. Xavier Sabata explores the myth of Orlando, the knight carried away by the folly of love, through the multiple visions of composers contemporary with Handel and Vivaldi. A colorful, intensely theatrical program, Furioso highlights the expressive power and virtuosity of the Catalan singer, capable of combining the softness of velvet with the ardor of inner storms. If you’re a fan of thrills and chills, get ready to lose your mind!

L’événement Festival de Froville Furioso Froville a été mis à jour le 2025-12-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS