Festival de Froville Vivaldi Battle Prieuré de Froville Froville

Festival de Froville Vivaldi Battle

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Préparez-vous à un duel vocal sans merci! Dans le coin gauche, le baryténor au timbre incandescent, à la voix caressante et à la diction affûtée comme un fleuret Emiliano Gonzalez Toro ! Dans le coin droit, le contre-ténor aux aigus stratosphériques et à la virtuosité redoutable, magnétique et souverain Key’mon Murrah !

Sur le ring de Vivaldi, les coups sont des vocalises, les esquives des ornements, et chaque cadence une estocade. Les airs de bravoure s’enchaînent, les éclats de fureur rivalisent avec des murmures d’émotion. Accompagnés par I Gemelli, leur continuo de feu et leurs archets tempétueux, ces deux gladiateurs de la voix s’affrontent dans un face-à-face d’élégance et de foudre baroque.Tout public

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 47 00 11 82 contact@festivaldefroville.com

Get ready for a merciless vocal duel! In the left-hand corner, the barytenor with his incandescent timbre, caressing voice and foil-sharp diction: Emiliano Gonzalez Toro! In the right-hand corner, the countertenor with stratospheric high notes and formidable virtuosity, magnetic and sovereign: Key?mon Murrah!

In Vivaldi’s ring, blows are vocalizations, dodges ornaments, and every cadence an estocade. Bravura arias follow one another, bursts of fury compete with murmurs of emotion. Accompanied by I Gemelli, their fiery continuo and tempestuous bows, these two gladiators of the voice clash in a face-off of elegance and baroque lightning.

