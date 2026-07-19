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Festival de guitare Roland Dyens in the Skaï Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin Montreuil

vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin · Montreuil

Festival de guitare Roland Dyens in the Skaï Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin Montreuil

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin
Adresse
6 rue Marcelin Berthelot
Ville
93100 Montreuil
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Vendredi 9 octobre, 20h
Crypte de l’église Saint-André-du-Bas-Montreuil
Première partie du récital de Raphaël Feuillâtre
Alexia Knopp, élève du Parcours d’excellence en interprétation musicale
Classe de guitare de Jérémy Jouve

Samedi 10 octobre, 20h
Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin (Montreuil)
Roland Dyens, Concerto en si
Tania Chagnot, soliste
Ensemble de guitares du CRR

Les élèves guitaristes du conservatoire sont invités au Festival de guitare Roland Dyens in the SKaï
Le samedi 10 octobre 2026
de 20h00 à 21h30
Le vendredi 09 octobre 2026
de 20h00 à 21h30
payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T21:30:00+02:00;2026-10-10T20:00:00+02:00_2026-10-10T21:30:00+02:00

Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin 6 rue Marcelin Berthelot  93100 Montreuil
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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