Festival de guitare Roland Dyens in the Skaï Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin Montreuil

Informations pratiques

Vendredi 9 octobre, 20h

Crypte de l’église Saint-André-du-Bas-Montreuil

Première partie du récital de Raphaël Feuillâtre

Alexia Knopp, élève du Parcours d’excellence en interprétation musicale

Classe de guitare de Jérémy Jouve

Samedi 10 octobre, 20h

Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin (Montreuil)

Roland Dyens, Concerto en si

Tania Chagnot, soliste

Ensemble de guitares du CRR

Les élèves guitaristes du conservatoire sont invités au Festival de guitare Roland Dyens in the SKaï

Le samedi 10 octobre 2026

de 20h00 à 21h30

Le vendredi 09 octobre 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T21:30:00+02:00;2026-10-10T20:00:00+02:00_2026-10-10T21:30:00+02:00

Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin 6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil

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