Festival de Jazz Cecil.L Recchia Théâtre Municipal Sens
jeudi 28 janvier 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Festival de Jazz Cecil.L Recchia
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28 20:30:00
fin : 2027-01-28
Date(s) :
2027-01-28
Pour son 4e album, la chanteuse Cecil L. Recchia s’attaque à un défi audacieux réinventer des morceaux instrumentaux de Django Reinhardt en y posant ses propres textes et sa voix. Le tout sans guitare, loin du swing manouche. Un projet aussi original qu’exigeant, mêlant chant, piano, contrebasse, trompette et batterie.
“Cecil L. Recchia surprend à chaque album” JAZZ MAGAZINE CHOC
Une relecture audacieuse, contemporaine et incarnée. Résolument moderne JAZZ RADIO
Une des plus belles voix du jazz” FRANCE CULTURE
“ Cecil L. Recchia confirme brillamment son statut de figure de proue de la nouvelle génération du Jazz Vocal Français. Tout à fait exceptionnel” JAZZNICKNAMES
Auteur / compositeur Django Reinhardt, Cécil L. Recchia
Distribution complète Cécil L. Recchia, Noé Huchard, Rapahel Dever, Malo Mazurie, Davod Grebil
Production LABEL OUEST- L’AUTRE DISTRIBUTION
Durée 1H15 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Festival de Jazz Cecil.L Recchia
L’événement Festival de Jazz Cecil.L Recchia Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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