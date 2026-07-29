Festival de Jazz Cecil.L Recchia Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Festival de Jazz Cecil.L Recchia

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:30:00

fin : 2027-01-28

Date(s) :

2027-01-28

Pour son 4e album, la chanteuse Cecil L. Recchia s’attaque à un défi audacieux réinventer des morceaux instrumentaux de Django Reinhardt en y posant ses propres textes et sa voix. Le tout sans guitare, loin du swing manouche. Un projet aussi original qu’exigeant, mêlant chant, piano, contrebasse, trompette et batterie.

“Cecil L. Recchia surprend à chaque album” JAZZ MAGAZINE CHOC

Une relecture audacieuse, contemporaine et incarnée. Résolument moderne JAZZ RADIO

Une des plus belles voix du jazz” FRANCE CULTURE

“ Cecil L. Recchia confirme brillamment son statut de figure de proue de la nouvelle génération du Jazz Vocal Français. Tout à fait exceptionnel” JAZZNICKNAMES

Auteur / compositeur Django Reinhardt, Cécil L. Recchia

Distribution complète Cécil L. Recchia, Noé Huchard, Rapahel Dever, Malo Mazurie, Davod Grebil

Production LABEL OUEST- L’AUTRE DISTRIBUTION

Durée 1H15 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Festival de Jazz Cecil.L Recchia

L’événement Festival de Jazz Cecil.L Recchia Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais