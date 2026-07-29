Festival de Jazz Le temps suspendu Diego Imbert Quartet Théâtre Municipal Sens
vendredi 29 janvier 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Festival de Jazz Le temps suspendu Diego Imbert Quartet
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29 20:30:00
fin : 2027-01-29
Date(s) :
2027-01-29
Avec Le Temps Suspendu quatrième opus du quartet de Diego Imbert, la formation emprunte les chemins ouverts par le pianoless quartet (quartette sans piano) de Gerry Mulligan et de Chet Baker, creuse un peu plus le sillon du quartet d’Ornette Coleman, pour finalement tracer son propre layon, offrant ainsi de nouvelles perspectives. Les musiciens du quartet, dont la complicité ne se dément plus depuis des années, explorent les sonorités, mélangent les timbres pour finalement produire ce son et cette couleur musicale qui leur est si spécifique où les accords retrouvés s’entremêlent à merveille.
Mentions obligatoires Texte présentation Vincent Oudot, Photos Pierre Colletti
Composition et Contrebasse Diego Imbert
Saxophone ténor David El Malek
Trompette / Bugle Quentin Ghomari
Batterie Franck Agulhon
Production: Trebim Music
Durée: 1H15 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Festival de Jazz Le temps suspendu Diego Imbert Quartet
L’événement Festival de Jazz Le temps suspendu Diego Imbert Quartet Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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