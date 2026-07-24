Festival de Jazz The Guesthouse Shai Maestro Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Festival de Jazz The Guesthouse Shai Maestro

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:30:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Pianiste israélien né en 1987, Shai Maestro s’est imposé comme l’une des voix majeures du jazz contemporain, héritier assumé de Keith Jarrett et Chick Corea. Révélé au sein du trio d’Avishai Cohen à seulement 19 ans, il présente aujourd’hui son projet le plus ambitieux The Guesthouse, paru en 2026 chez Naïve Records.

Tout part d’un poème de Rumi, The Guesthouse, qui invite à accueillir chaque émotion — joie, douleur, chaos — comme un hôte de passage. Maestro en fait sa boussole artistique une maison ouverte, sans filtre, où toutes les influences sont les bienvenues. Jazz, folk, électronique, flamenco, pop… rien n’est exclu. Le résultat est une déclaration artistique cohérente malgré — ou grâce à — sa richesse foisonnante.

Avec cet album, Maestro franchit plusieurs caps inédits. Il écrit des paroles pour la première fois, s’inspirant de Paul Simon et James Taylor. Il plonge aussi dans la production et l’électronique, mixant instruments acoustiques anciens et synthétiseurs, expérimentant des placements de micros inhabituels sur un vieux piano enregistré dans un centre de méditation à Barcelone. Le son qui en résulte est à la fois intime et cinématographique.

Chaque morceau fonctionne comme une pièce de cette maison d’hôtes une atmosphère distincte, une couleur propre, mais tous reliés par le fil d’une mélodie simple et par l’ouverture généreuse de Maestro. L’ensemble convoque des univers aussi divers que Rosalía, John Coltrane ou Paul Simon, sans jamais perdre son unité.

L’un des plus intéressants et des plus touchants de sa génération JAZZ SOUS LES POMMIERS

Un musicien en pleine maîtrise de son art PHILHARMONIE DE PARIS

D’une rare cohésion, fluide et puissant ARTISTIKREZO

Une musique d’une grande richesse et d’une sensibilité rare et très personnelle JAZZ SOUS LES POMMIERS

Compositeur Shai Maestro

Distribution

Piano Shai Maestro

Basse Matteo Bortone

Batterie Amir

Durée 1H30 sans entracte .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Jazz The Guesthouse Shai Maestro

L’événement Festival de Jazz The Guesthouse Shai Maestro Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais