Festival de la BD Miramont-de-Guyenne
samedi 15 mai 2027 · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Festival de la BD
Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-15
fin : 2027-05-16
Date(s) :
2027-05-15
L’association Mirabulles vous propose un week-end tout BD, venez découvrir cet univers et profiter durant la première édition de ce festival.
L’association Mirabulles vous propose un week-end tout BD, venez découvrir cet univers et profiter durant la première édition de ce festival. .
Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mirabulles.asso@yahoo.com
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English : Festival de la BD
The Mirabulles Association invites you to a weekend dedicated to comics. Come discover this world and enjoy the first edition of this festival.
L’événement Festival de la BD Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Lauzun
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