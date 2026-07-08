Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Festival de la BD

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15

fin : 2027-05-16

Date(s) :

2027-05-15

L’association Mirabulles vous propose un week-end tout BD, venez découvrir cet univers et profiter durant la première édition de ce festival.

L’association Mirabulles vous propose un week-end tout BD, venez découvrir cet univers et profiter durant la première édition de ce festival. .

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mirabulles.asso@yahoo.com

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English : Festival de la BD

The Mirabulles Association invites you to a weekend dedicated to comics. Come discover this world and enjoy the first edition of this festival.

L’événement Festival de la BD Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Lauzun