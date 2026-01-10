Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Chloé et Yves Jamait Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Chloé et Yves Jamait Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 25 juillet 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Chloé et Yves Jamait
17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25
La dernière soirée accueille en ouverture le coup de cœur du café chantant 2025, Chloé, une jeune auteure-compositrice-interprète de rock français et de chanson française
La dernière soirée accueille en ouverture le coup de cœur du café chantant 2025, Chloé, une jeune auteure-compositrice-interprète de rock français et de chanson française. Elle a impressionné le jury par son talent et sa personnalité affirmée. Son premier opus, À l'aube de l'écorchure , teinté de douceur et de poésie, est sorti en 2024.
Le Festival avait programmé Jean Guidoni, mais le monde de la chanson a été bouleversé par sa disparition subite en novembre 2025 . Ce chanteur, aussi émouvant que singulier, se réjouissait de venir à Montcuq. Gérard Morel, notre directeur artistique, a voulu lui rendre hommage en invitant Yves Jamait, déjà programmé par le Festival en 2022, lors d'un concert resté dans les mémoires. Yves Jamait a monté un spectacle sur Jean Guidoni, pour faire redécouvrir au public cet artiste essentiel et radical, interprète de génie et bête de scène, qui a bousculé les codes de la chanson, et montrer sa reconnaissance et son admiration à travers l’œuvre qu'il a portée. Yves Jamait interprétera également quelques-unes de ses propres compositions. Une soirée d'exception.
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17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie
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English :
The final evening opens with café chantant 2025 heartthrob Chloé, a young singer-songwriter of French rock and chanson
L’événement Festival de la Chanson à Texte de Montcuq Chloé et Yves Jamait Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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