Festival de la voix en liberté Diabolyriques ! Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Festival de la voix en liberté Diabolyriques !

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:30:00

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2027-05-21

Vivre la musique, prendre la route classique pour s’en détourner habilement. Quatre nationalités à nouveau réunies ! (Français, italien, russe, anglais).

L’opéra murmure à l’oreille du jazz quand variété et pop partagent un baluchon musical ficelé d’humour !

Talent lyrique et rire se côtoient, la folie imaginative efface ainsi les limites de la scène.

Alors… Chaussez-vous bien, abandonnez votre smartphone, le voyage sera désopilant et différent de vos cartes postales habituelles !

Le récital du NLBB casse les codes du genre. Pour les amateurs de belles voix et de fantaisies débridées.” TELERAMA

“Mi-clowns, mi-acteurs, remarquables chanteurs, ils revisitent les grands airs classiques et la variété avec gaieté. Irrésistibles.” LE FIGARO COUP DE BALAI SUR L’OPERA !

“Les artistes du NLBB se révèlent être cinq grands enfants effectuant un somptueux mélange entre chant et comédie” LA MONTAGNE

“Un spectacle déjanté, époustouflant de qualité lyrique et de drôlerie. Une mise en scène bien rôdée et conduite au pas de charge.” L’EST ECLAIR

“Un époustouflant numéro de cabaret musical. (…) Une recette qui a de quoi ébouriffer les puristes de l’opéra !” LE PROGRES

Metteur en scène François Rollin

Auteur, Compositeur Mozart, Verdi, Bizet, Wagner, Claude François, les Beatles…

Distribution complète

Fabrice MAITRE (Ténor)

Olivier HERNANDEZ (Ténor)

Christophe DE BIASE (Baryton)

Olivier NAVEAU (Baryton)

Durée 1H15 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de la voix en liberté Diabolyriques !

L’événement Festival de la voix en liberté Diabolyriques ! Sens a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sens et Sénonais