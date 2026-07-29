Festival de la voix en liberté Diabolyriques ! Théâtre Municipal Sens
vendredi 21 mai 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Festival de la voix en liberté Diabolyriques !
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 20:30:00
fin : 2027-05-21
Date(s) :
2027-05-21
Vivre la musique, prendre la route classique pour s’en détourner habilement. Quatre nationalités à nouveau réunies ! (Français, italien, russe, anglais).
L’opéra murmure à l’oreille du jazz quand variété et pop partagent un baluchon musical ficelé d’humour !
Talent lyrique et rire se côtoient, la folie imaginative efface ainsi les limites de la scène.
Alors… Chaussez-vous bien, abandonnez votre smartphone, le voyage sera désopilant et différent de vos cartes postales habituelles !
Le récital du NLBB casse les codes du genre. Pour les amateurs de belles voix et de fantaisies débridées.” TELERAMA
“Mi-clowns, mi-acteurs, remarquables chanteurs, ils revisitent les grands airs classiques et la variété avec gaieté. Irrésistibles.” LE FIGARO COUP DE BALAI SUR L’OPERA !
“Les artistes du NLBB se révèlent être cinq grands enfants effectuant un somptueux mélange entre chant et comédie” LA MONTAGNE
“Un spectacle déjanté, époustouflant de qualité lyrique et de drôlerie. Une mise en scène bien rôdée et conduite au pas de charge.” L’EST ECLAIR
“Un époustouflant numéro de cabaret musical. (…) Une recette qui a de quoi ébouriffer les puristes de l’opéra !” LE PROGRES
Metteur en scène François Rollin
Auteur, Compositeur Mozart, Verdi, Bizet, Wagner, Claude François, les Beatles…
Distribution complète
Fabrice MAITRE (Ténor)
Olivier HERNANDEZ (Ténor)
Christophe DE BIASE (Baryton)
Olivier NAVEAU (Baryton)
Durée 1H15 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de la voix en liberté Diabolyriques !
L’événement Festival de la voix en liberté Diabolyriques ! Sens a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Visite-atelier Tire-moi le portrait Musée de Sens Sens 29 juillet 2026
- Visite nocturne Sens, regards d’artistes ! Agence d’Attractivité Sens Intense Sens 29 juillet 2026
- Bal baroque avec Les Epopées Place de la République Sens 1 août 2026
- Exposition Les Petits Mythos Médiathèque La Ruche Sens 3 août 2026
- Concert de Beija Flor Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 4 août 2026