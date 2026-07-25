Festival de la voix en liberté Divas ! Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Festival de la voix en liberté Divas !

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 20:30:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Quand une diva lyrique rencontre une diva du music-hall.

D’un côté, les grands airs de l’opéra. De l’autre, les chansons qui ont fait les belles heures de Broadway et du cabaret.

Un voyage musical entre opéra, comédie musicale et chansons intemporelles.

La magnifique Angélique Boudeville, étoile -plus que montante, déjà reconnue et célébrée- du chant lyrique français partage les planches et les portées avec Darling Millie la plus diva parmi les divas du cabaret et du music-hall!

Une rencontre aussi explosive qu’exclusive où talents, voix sublimes et bonne humeur contagieuse se répondent, s’interpellent, se confondent !

Une expérience hors normes.

Un pur plaisir !

Metteur en scène Françoise Galais

Auteur, Compositeur: Mozart, Charpentier, Bizet, Verdi, Rodger & Hammerstein, John Kander et Hugh Martin…

Distribution complète

Angélique Boudeville, soprano

Mathieu Guiral, Darling Millie

Fabrice Boulanger, pianiste

Avec la participation de la troupe Voix en Scène

Collaboration de l’association ARDEV

Photo d’Angélique Boudeville de Cyril Cosson. Montage visuel de Mathieu Guiral

Durée 1H30 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Festival de la voix en liberté Divas !

L’événement Festival de la voix en liberté Divas ! Sens a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sens et Sénonais