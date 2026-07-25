Festival de la voix en liberté Divas ! Théâtre Municipal Sens
samedi 22 mai 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Festival de la voix en liberté Divas !
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:30:00
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Quand une diva lyrique rencontre une diva du music-hall.
D’un côté, les grands airs de l’opéra. De l’autre, les chansons qui ont fait les belles heures de Broadway et du cabaret.
Un voyage musical entre opéra, comédie musicale et chansons intemporelles.
La magnifique Angélique Boudeville, étoile -plus que montante, déjà reconnue et célébrée- du chant lyrique français partage les planches et les portées avec Darling Millie la plus diva parmi les divas du cabaret et du music-hall!
Une rencontre aussi explosive qu’exclusive où talents, voix sublimes et bonne humeur contagieuse se répondent, s’interpellent, se confondent !
Une expérience hors normes.
Un pur plaisir !
Metteur en scène Françoise Galais
Auteur, Compositeur: Mozart, Charpentier, Bizet, Verdi, Rodger & Hammerstein, John Kander et Hugh Martin…
Distribution complète
Angélique Boudeville, soprano
Mathieu Guiral, Darling Millie
Fabrice Boulanger, pianiste
Avec la participation de la troupe Voix en Scène
Collaboration de l’association ARDEV
Photo d’Angélique Boudeville de Cyril Cosson. Montage visuel de Mathieu Guiral
Durée 1H30 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Festival de la voix en liberté Divas !
L’événement Festival de la voix en liberté Divas ! Sens a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sens et Sénonais
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