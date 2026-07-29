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Festival de la voix en liberté Hello Broadway Théâtre Municipal Sens

jeudi 20 mai 2027 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
jeudi 20 mai 2027
Fin
jeudi 20 mai 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Festival de la voix en liberté Hello Broadway

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-20 20:30:00
fin : 2027-05-20

Date(s) :
2027-05-20

Deux jeunes gens arrivent à New York.
L’un rêve de Broadway et l’autre fuit son pays en quête de liberté ; leurs destins se croisent.
L’histoire se construit à travers ce qu’ils chantent solitude, interrogation, rencontre, amour …
Les jeunes talents de France et de Sens accordent leurs cordes vocales, ajustent leurs pas et chaussent leurs claquettes pour célébrer à l’unisson le show et l’entertainment le plus populaire, le music-hall le plus festif sous toutes ses formes !
Un spectacle total, une ode à la joie de danser et de chanter au soleil ou sous la pluie !

Auteur / Compositeur Bernstein, Claude-Michel Schönberg, Andrew Lloyd Webber, Michel Legrand …
Metteuse en scène Françoise GALAIS

Distribution Complète:
Bastien FOSSEY, comédien/chanteur/danseur
Emmanuelle DEMUYTER, soprano
Fabrice BOULANGER, pianiste
Avec les danseurs de l’association MAYBE Chorégraphie de Cécile BANK DE LOOF
et les chanteurs de “Voix en Scène” de l’association ARDEV
Par l’association ARDEV

Durée 1H15   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00 

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English : Festival de la voix en liberté Hello Broadway

L’événement Festival de la voix en liberté Hello Broadway Sens a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sens et Sénonais

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