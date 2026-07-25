Festival de la voix en liberté Puisque c’est comme ça je veux faire un opéra toute seule… Théâtre Municipal Sens
dimanche 23 mai 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Festival de la voix en liberté Puisque c’est comme ça je veux faire un opéra toute seule…
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-23 17:00:00
fin : 2027-05-23
Date(s) :
2027-05-23
À partir de 5 ans
Plongez dans l’odyssée déjantée d’Anja, une jeune fille qui, face aux interdits et aux préjugés, décide de créer son propre opéra… seule, dans sa chambre. Entre rire et colère, elle défie les conventions avec une énergie rock, mêlant musique baroque, électro et poésie sonore. Un manifeste féministe et poétique, où chaque note, chaque objet, chaque rêve devient une arme de libération.
Un spectacle total chant lyrique, performance musicale et théâtre fusionnent en un tourbillon scénique.
Un univers foisonnant, inspiré des contes slaves et de l’imaginaire enfantin, où tout est possible.
Un coup de poing artistique et joyeux ! Un hymne à la désobéissance une héroïne attachante, drôle et rebelle, qui inspire petits et grands à oser créer et exister.
Écriture, composition, mise en scène et scénographie Claire Diterzi
Conseiller texte et dramaturgique Kévin Keiss
Interprétation, Soprano Anaïs de Faria
Régie générale Jean Paul Duché en alternance avec Thomas Delacroix
Durée 45 minutes .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Festival de la voix en liberté Puisque c’est comme ça je veux faire un opéra toute seule…
L’événement Festival de la voix en liberté Puisque c’est comme ça je veux faire un opéra toute seule… Sens a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sens et Sénonais
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