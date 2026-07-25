Festival de la voix en liberté Puisque c’est comme ça je veux faire un opéra toute seule… Théâtre Municipal Sens

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Sens

Festival de la voix en liberté Puisque c’est comme ça je veux faire un opéra toute seule…

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-23 17:00:00

fin : 2027-05-23

Date(s) :

2027-05-23

À partir de 5 ans

Plongez dans l’odyssée déjantée d’Anja, une jeune fille qui, face aux interdits et aux préjugés, décide de créer son propre opéra… seule, dans sa chambre. Entre rire et colère, elle défie les conventions avec une énergie rock, mêlant musique baroque, électro et poésie sonore. Un manifeste féministe et poétique, où chaque note, chaque objet, chaque rêve devient une arme de libération.

Un spectacle total chant lyrique, performance musicale et théâtre fusionnent en un tourbillon scénique.

Un univers foisonnant, inspiré des contes slaves et de l’imaginaire enfantin, où tout est possible.

Un coup de poing artistique et joyeux ! Un hymne à la désobéissance une héroïne attachante, drôle et rebelle, qui inspire petits et grands à oser créer et exister.

Écriture, composition, mise en scène et scénographie Claire Diterzi

Conseiller texte et dramaturgique Kévin Keiss

Interprétation, Soprano Anaïs de Faria

Régie générale Jean Paul Duché en alternance avec Thomas Delacroix

Durée 45 minutes .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Festival de la voix en liberté Puisque c’est comme ça je veux faire un opéra toute seule…

L’événement Festival de la voix en liberté Puisque c’est comme ça je veux faire un opéra toute seule… Sens a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sens et Sénonais