Festival de l’Ecrit à l’Ecran Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar
Festival de l’Ecrit à l’Ecran Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar vendredi 18 septembre 2026.
Montélimar
Festival de l’Ecrit à l’Ecran
Palais des Congrès Charles Aznavour Cinémas Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-18
Le Festival De l’écrit à l’écran invite tous les publics à explorer le cinéma au croisement des arts et des idées qui l’inspirent. Il met en lumière ce qui s’écrit, ce qui se dit et ce qui se pense.
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Palais des Congrès Charles Aznavour Cinémas Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 94 74 38 info@delecritalecran.com
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English :
The De l’écrit à l’écran Festival invites all audiences to explore cinema at the crossroads of the arts and the ideas that inspire it. It highlights what is written, what is said and what is thought.
L’événement Festival de l’Ecrit à l’Ecran Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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