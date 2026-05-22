Festival de musique l’Abbé Idéal-Les clés des tubes Saint-Michel-en-l’Herm
Festival de musique l’Abbé Idéal-Les clés des tubes Saint-Michel-en-l’Herm jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Michel-en-l’Herm
Festival de musique l’Abbé Idéal-Les clés des tubes
Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concert pédagogique
Découvrez avec les musiciens du festival, les secrets de chefs d’oeuvres lyriques de la musique classique, joués en direct dans un concert pédagogique et interactif. Un évènement pour petits et grands. Avec la participation en préambule des élèves de l’Ecole de musique Sud Vendée Littoral.
Durée: 1h15
Avec Maroussia Gentet, Dorothée Nodé-Langlois, N.N, Céline Barricault, Rémi Magnan et Lucia Peralta. .
Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Educational concert
L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal-Les clés des tubes Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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