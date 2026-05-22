Saint-Michel-en-l’Herm

Festival de musique l’Abbé Idéal-Les clés des tubes

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concert pédagogique

Découvrez avec les musiciens du festival, les secrets de chefs d’oeuvres lyriques de la musique classique, joués en direct dans un concert pédagogique et interactif. Un évènement pour petits et grands. Avec la participation en préambule des élèves de l’Ecole de musique Sud Vendée Littoral.

Durée: 1h15

Avec Maroussia Gentet, Dorothée Nodé-Langlois, N.N, Céline Barricault, Rémi Magnan et Lucia Peralta. .

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Educational concert

L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal-Les clés des tubes Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud