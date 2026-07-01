Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Kursaal Kursaal Besançon

Informations pratiques

Besançon

Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Kursaal

Kursaal 2 place du théâtre Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-03

Le Festival Photographie Besançon célèbre sa 10ᵉ édition en invitant le public à découvrir une programmation riche et éclectique autour de la photographie contemporaine. Organisé par l’association Grain d’Pixel, cet événement met à l’honneur une cinquantaine de photographes, professionnels et amateurs, à travers plusieurs expositions réparties dans différents lieux de Besançon.

Parmi les temps forts du festival, le Kursaal accueille une sélection d’expositions ainsi que deux invités

Michel Chapuis, figure emblématique de la photographie bisontine,

Philippe Sébillotte, lauréat du Prix du public 2025, qui présente sa série Bright Water.

Cette édition met également à l’honneur la photographe Gladys, lauréate du prestigieux Prix Niépce. Son exposition, présentée à la galerie de l’Ancienne Poste, invite le visiteur à découvrir un univers où se mêlent poésie du réel et imaginaire. Labellisée dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie par le Ministère de la Culture, cette exposition constitue l’un des rendez-vous majeurs du festival.

Au-delà des lieux d’exposition traditionnels, le festival investit également différents espaces du quotidien maisons de quartier, centres sociaux, CHU de Besançon… Une programmation hors les murs qui favorise les rencontres, les échanges et rend la photographie accessible au plus grand nombre.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’image, les curieux et tous ceux qui souhaitent porter un regard différent sur le monde à travers l’objectif de photographes passionnés. .

Kursaal 2 place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Kursaal

L’événement Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Kursaal Besançon a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON