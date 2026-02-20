Festival de Rocamadour Chœur des stagiaires Rocamadour

Festival de Rocamadour Chœur des stagiaires

Basilique Saint-Sauveur Rocamadour Lot

Gratuit

Début : 2026-08-21 16:00:00

fin : 2026-08-21 16:45:00

2026-08-21

Après une semaine de stage encadré par Fadi Khalil et Quentin du Verdier, les choristes du stage de chant polyphonique vous présentent leur travail en interprétant la Messe Solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile de Charles Gounod. Lumineuse et expressive, cette œuvre conjugue ferveur spirituelle et richesse mélodique.

Basilique Saint-Sauveur Rocamadour 46500 Lot Occitanie

English :

After a week-long workshop supervised by Fadi Khalil and Quentin du Verdier, the choristers of the polyphonic singing workshop present their work with a performance of Charles Gounod?s Messe Solennelle en l?honneur de Sainte-Cécile

