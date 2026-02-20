Festival de Rocamadour Chœur des stagiaires Rocamadour
Basilique Saint-Sauveur Rocamadour
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-21 16:45:00
2026-08-21
Après une semaine de stage encadré par Fadi Khalil et Quentin du Verdier, les choristes du stage de chant polyphonique vous présentent leur travail en interprétant la Messe Solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile de Charles Gounod. Lumineuse et expressive, cette œuvre conjugue ferveur spirituelle et richesse mélodique.
46500 Lot Occitanie
After a week-long workshop supervised by Fadi Khalil and Quentin du Verdier, the choristers of the polyphonic singing workshop present their work with a performance of Charles Gounod?s Messe Solennelle en l?honneur de Sainte-Cécile
